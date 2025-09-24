Ожидается резкое похолодание: какой будет погода в Украине 25 сентября

Погода / © Pixabay

Сегодня, 25 сентября, ожидаются дожди на юго-западе, в центре, на востоке и на юге Украины. В течение дня ожидается +12+16 градусов, в южной части – +15+19 градусов.

Об этом написала синоптика Наталья Диденко.

В северных областях, части запада и второй половине дня в центральной части – сухо, без осадков.

"Температура воздуха в четверг начнет выравниваться", - утверждает специалист.

«В ближайшую ночь на западе и севере вероятны заморозки на почве, а в ночные часы 26-27 сентября заморозки волнами распространятся на центр и восток», — подчеркнула синоптикиня.

В Киеве 25 сентября ожидается сухая и солнечная погода. При этом следует учитывать, что будет достаточно холодно.

Ночью в столице предполагается +3+6 градусов, в окрестностях города возможны заморозки на почве, днем — +12+15 градусов.

Ранее отмечалось, что октябрь 2025 в Украине будет относительно теплым с типичными для осени заморозками. Средняя температура воздуха будет держаться на уровне 13 ° С, в горных районах Карпат будет местами опускаться до 4-5 ° С.

По данным «Укргидрометцентра», абсолютный минимум температуры воздуха будет колебаться:

от 5 до 16 ° С мороза, в северных, центральных и восточных областях, а также в Карпатах;

местами возможны заморозки до 17–23 °С ниже нуля;

в Крыму мороз может достигать 0–3°С.

Абсолютный максимум – 26–34 °С, в Запорожской области и Крыму – до 35 °С, на высокогорье Карпат – 20–21 °С.