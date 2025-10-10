Ожидания на эту зиму становятся все хуже: посол ЕС об отключении электроэнергии

Посол ЕС Катарина Матернова

ЕС ожидает возможные отключения электроэнергии в Украине зимой из-за новой волны российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в интервью «Европейской правде».

Матернова напомнила, что предыдущие две зимы прошли относительно спокойно, однако ситуация изменяется после каждого нового удара по энергетическим объектам. По ее словам, ожидания этой зимой становятся все хуже, поэтому международные партнеры активно готовятся к возможным последствиям.

«Донорское сообщество сейчас очень активно мобилизуется, чтобы помочь где возможно. Как раз сегодня утром была встреча послов стран G7 с министром энергетики, чтобы обсудить текущее состояние, атаки, потребности и т.д… Евросоюз выделил более 3 миллиардов евро только на энергетику», — отметила дипломат.

Посол ЕС подчеркнула, что Евросоюз постоянно доставляет в Украину большие генераторы, трансформаторы и финансирует импорт электроэнергии для обеспечения стабильности системы.

Матернова также прокомментировала ситуацию с газовыми запасами, отметив, что для прохождения отопительного сезона Украине нужно еще более миллиарда евро на закупку топлива. В то же время, по ее словам, все зависит от интенсивности атак РФ.

«Что касается электричества: действительно, мы ожидаем отключения света. Возможно, они будут локальными. И надеюсь, нам удастся обеспечить достаточные поставки электроэнергии из ЕС в Украину — мы предоставляем средства на это», — сказала посол.

Кроме того, Матернова оценила действия правительства Украины и министерства энергетики по урегулированию вопросов корпоративного управления в «Укрэнерго», отметив, что последние решения стали «успешным тестом» для нового министерша.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 октября агрессор Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Также ночью российская армия осуществляла массированную атаку на Киев и область. Жители столицы сообщали, что свет на Левом берегу пропал свет примерно в 03:18. Власти это подтвердили и добавили, что есть и проблемы с водоснабжением. В городе зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов.

В области введены экстренные отключения электроэнергии.