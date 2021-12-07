Ожидания Украины от переговоров Байдена с Путиным и реакция Китая на бойкот зимней Олимпиады. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Вашингтон нанесет Москве "серьезный экономический ущерб" и усилит свое военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину, узнали в AFP. Читать дальше –>
- Украина не ожидает прорывов по итогам переговоров президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, заявил Дмитрий Кулеба. Читать дальше –>
- Лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании высказались за возобновление переговоров в Нормандском формате. Читать дальше –>
- В Китае решение США по дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине считают "вопиющей политической провокацией" и "серьезным оскорблением 1,4 миллиарда китайцев". Читать дальше –>
- Сочетание первой дозы вакцины против COVID-19 от AstraZeneca со второй дозой препарата от Moderna или Novavax обеспечивает значительно больший показатель нейтрализующих коронавирус антител и Т-клеток, чем прививка двумя инъекциями шведско-британской разработки, заявили британские ученые. Читать дальше –>