Ожидать ли похолодания на Поминальное воскресенье: ответ синоптика
В воскресенье 19 апреля в Украине будет довольно прохладным и ветреным. Временами возможны дожди.
В пятницу и субботу, 17-18 апреля, погоду в Украине будут определять циклоны со стороны Беларуси и Турции. Поэтому в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.
Об этом пишет синоптик Виталий Постригань.
Температура ночью составит +3…+8°, днем воздух будет прогреваться до +12…+17°.
«Кто планировал провести выходные на открытом воздухе, следует учесть погодные условия», — отмечается в сообщении.
В ведущее воскресенье, 19 апреля, в Украину начнет поступать более прохладный воздух арктического происхождения. Усилится ветер, местами возможны небольшие дожди, а температура снизится до +2...+7° ночью и +10...+15° днем.
В начале следующей недели похолодание усилится: ночью ожидается +2…+7°, а в низовьях возможны заморозки до 0…-3°. Днем температура будет подниматься до +9…+14°.
Как отмечалось, весна в Украине сопровождается резкими перепадами температур — после потепления в страну снова поступает арктический воздух, вызывающий ночные заморозки. Синоптики предупреждают, что такой холод может длиться долго — до конца мая . Из-за неустойчивой и влажной погоды уже фиксируют заморозки до -2…-3°, которые опасны для ранних плодовых культур и замедляют развитие растений.