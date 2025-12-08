Ожидать ли потепления в декабре: синоптик удивила ответом

Синица / © pexels.com

В этом году в декабре сильного потепления, по крайней мере, в ближайшее время не будет. Как для зимнего месяца, в Украине и так сохраняются достаточно необычные температуры.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Ожидать ли потепления в этом месяце

По словам представительницы Укргидрометцентра, вряд ли в декабре стоит ожидать более теплую погоду, чем та, которая у нас сохраняется сейчас, поскольку пока предпосылок для этого нет, и сейчас и без этого достаточно тепло.

«Ночью 8-9 декабря возможен небольшой мороз от +2 градусов до -4 градусов ориентировочно, а днем от 0 до +6 градусов. На юге страны и в Закарпатье вообще возможны температуры от +3 до +9 градусов», — рассказала Наталья Птуха.

В целом температурные показатели в декабре, ожидаются на 2 градуса выше нормы, добавила синоптика.

Какую погоду ждать в ближайшее время

Ранее Наталья Птуха сообщала, что в начале декабря температура воздуха будет в основном теплой. Местами хотя и возможны ночные морозы, но преимущественно показатели не будут пересекать отметку 0.

Напомним, синоптики «Укргидрометцентра» сделали прогноз погоды на декабрь. Отмечается, что средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 5° тепла, что на 2° выше нормы.