Ожидать ли трескучих морозов: главный синоптик описал, какой в этом году будет зима

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в этом году суровой зимы не будет, однако ожидаются морозные периоды с минусовыми градусами.

Однако, по прогнозам главного синоптика, периоды с сильными морозами будут кратковременными.

Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Очень холодной зимы не будет. Такая вероятность для Украины мизерная. Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткие и на общем периоде зимы не скажутся", — сказал он.

Директор Укргидрометцентра объяснил, что на не очень холодную зиму повлияет глобальное потерпение. По его словам, за последние годы средняя температура января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса.

"Так как за последние 25 лет средняя температура января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. А это значит, что уменьшилось количество дней с отрицательной среднесуточной температурой, продолжительность зимнего периода сократилась. А в отдельные годы мы даже не можем оценить, была зима или нет", — добавил он.

Напомним, ранее климатологиня Светлана Бойченко рассказала, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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