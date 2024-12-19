Ожидать ли украинцам отключений света 20 декабря: гендиректор YASNO сделал важное заявление

В Украине в пятницу, 20 декабря, отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"Вечер. Завтра без отключений. Но не забывайте об экономии в пиковые часы. А также то, что пора заплатить за свет", – напомнил Сергей Коваленко.

Напомним, в Украине ввели новые графики отключений света, которые будут одинаковыми для всех регионов. Почему изменили графики, что нового придумали и облегчит ли жизнь людям – в эксклюзиве TSN.ua.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СВЕТ будут выключать по-новому! В Украине новые графики отключения света! Что изменилось?

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