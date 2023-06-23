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Ожидаю четких сроков и условий для вступления: Резников о саммите НАТО в Вильнюсе

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Ожидаю четких сроков и условий для вступления: Резников о саммите НАТО в Вильнюсе

Резников заявил, что ожидает от саммита НАТО четких сроков и условий вступления Украины / Фото: Getty Images

Резников отметил, что на саммите будут определены сроки вступления или определено "определенное событие", после которого Украина станет членом Альянса.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что он ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе четких сроков и условий для вступления Украины в Альянс.

Об этом он заявил в комментарии Military Media Center.

"Ожидаю, что нам дадут четкий, понятный сигнал и формулу, согласно которой мы, очевидно, станем страной НАТО", — сказал министр.

Кроме того, Резников отметил, что на саммите будут определены сроки вступления или определено "определенное событие", после которого Украина станет членом Альянса, и это уже "не будет непонятная расплывчатая форма об "открытой двери".

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров НАТО во время встречи в Вильнюсе, которая состоится 11-12 июля, сосредоточиться на наращивании боеспособности Украины вместо ее быстрого членства в Альянс.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли заявил, что его страна поддерживает ускорение процедуры присоединения Украины к НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
250
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