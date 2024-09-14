Ожидают ли в Украине проведение выборов-2025: в Раде запланировали расходы на ЦИК

Верховная Рада пересмотрит госбюджет после войны, чтобы выделить средства на проведение выборов.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Государственном бюджете пока не предусмотрено выделение средств на проведение каких-либо выборов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"По выборам в Бюджете [на 2025 год – ред.] ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года, даже немного меньше", – написал нардеп.

В то же время депутаты третий раз приняли "классическую статью", которая уже была в предыдущих государственных бюджетах:

"Кабинету Министров Украины вместе с Центральной избирательной комиссией после прекращения или отмены военного положения в Украине представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по внесению изменений в Государственный бюджет Украины в части предусмотрения расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов ".

Напомним, по результатам соцопроса две трети украинцев против выборов президента и Верховной Рады во время войны.

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