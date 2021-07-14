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Оживили скучную поездку: под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке (видео)

Оживили скучную поездку: под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке (видео)

УНІАН

Молодые люди стали танцевать в городской маршрутке во время движения.

В Измаиле Одесской области пассажиры маршрутки устроили дискотеку во время движения. Они включили музыку и стали выплясывать в салоне автобуса.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Х * Одесса.

На кадрах видно, как несколько молодых людей поднялись с пассажирских мест и начали танцевать под современную музыку. Впоследствии к компании танцоров добавились новые пассажиры.

"Своя атмосфера в Измаильських маршрутках", — подписали видео его авторы.

Подписчики телеграмм-канала разделились во мнениях по поводу увиденного:

  • Ну, молодцы. Создали атмосферу.
  • Пати бус.
  • Норм едут, занудам лучше втыкать в телефон.
  • Это некультурно ехать полураздетыми в общественном транспорте, врубить музыку и пищать.
  • В таких маршрутках по-другому ездить нельзя.
  • Ничего противозаконного не сделали, немного развлекли людей.
  • Молодцы, я бы в такой маршрутке охотно бы ехала.
  • Судя по видео, здесь все на драйве, если бы водителю не понравилось, он бы не смолчал.

В Измаиле молодежь устроила дискотеку в маршрутке

В Измаиле молодежь устроила дискотеку в маршрутке

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