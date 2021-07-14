Оживили скучную поездку: под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке (видео)

Молодые люди стали танцевать в городской маршрутке во время движения.
В Измаиле Одесской области пассажиры маршрутки устроили дискотеку во время движения. Они включили музыку и стали выплясывать в салоне автобуса.
Об этом сообщают в телеграмм-канале Х * Одесса.
На кадрах видно, как несколько молодых людей поднялись с пассажирских мест и начали танцевать под современную музыку. Впоследствии к компании танцоров добавились новые пассажиры.
"Своя атмосфера в Измаильських маршрутках", — подписали видео его авторы.
Подписчики телеграмм-канала разделились во мнениях по поводу увиденного:
- Ну, молодцы. Создали атмосферу.
- Пати бус.
- Норм едут, занудам лучше втыкать в телефон.
- Это некультурно ехать полураздетыми в общественном транспорте, врубить музыку и пищать.
- В таких маршрутках по-другому ездить нельзя.
- Ничего противозаконного не сделали, немного развлекли людей.
- Молодцы, я бы в такой маршрутке охотно бы ехала.
- Судя по видео, здесь все на драйве, если бы водителю не понравилось, он бы не смолчал.
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