Оживили скучную поездку: под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке (видео)

Оживили скучную поездку: под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке (видео)

Молодые люди стали танцевать в городской маршрутке во время движения.

В Измаиле Одесской области пассажиры маршрутки устроили дискотеку во время движения. Они включили музыку и стали выплясывать в салоне автобуса.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Х * Одесса.

На кадрах видно, как несколько молодых людей поднялись с пассажирских мест и начали танцевать под современную музыку. Впоследствии к компании танцоров добавились новые пассажиры.

"Своя атмосфера в Измаильських маршрутках", — подписали видео его авторы.

Подписчики телеграмм-канала разделились во мнениях по поводу увиденного:

Ну, молодцы. Создали атмосферу.

Пати бус.

Норм едут, занудам лучше втыкать в телефон.

Это некультурно ехать полураздетыми в общественном транспорте, врубить музыку и пищать.

В таких маршрутках по-другому ездить нельзя.

Ничего противозаконного не сделали, немного развлекли людей.

Молодцы, я бы в такой маршрутке охотно бы ехала.

Судя по видео, здесь все на драйве, если бы водителю не понравилось, он бы не смолчал.

В Измаиле молодежь устроила дискотеку в маршрутке

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