"Ожоги были повсюду": что сейчас с девочкой, выжившей после падения вертолета на детский сад в Броварах

Падиня вертолета в Броварах / Архивное фото / © Associated Press

Реклама

7-летняя Аня Дерека из Киевщины, получившая тяжелые травмы во время авиакатастрофы вертолета ГСЧС в Броварах в январе 2023 года, продолжает бороться с последствиями ожогов. После длительного лечения за границей девочка вернулась к украинским врачам, чтобы пройти курс шлифовки рубцов во Львове.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова в социальной сети Facebook.

Мгновение трагедии и борьба за жизнь

Аня пострадала в тот же миг, когда папа именно заводил ее в детский сад, рядом с которым упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД. Тогда в результате трагедии погибли 14 человек, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского, и пострадал 31 человек.

Реклама

Девочка получила ожоги 30% тела, сильнее всего пострадали ее лицо и спина. Сначала ее спасали в Броварах и Киевском ожоговом центре, а затем перевезли в Больницу Святого Николая Первого медобъединения Львова для стабилизации состояния и подготовки к транспортировке за границу.

Лечение Ани продолжилось в Австрии, где ей выполнили десятки операций по очищению ран и пересадке кожи. Через год девочка приступила к лечению уже в США по инициативе благотворительного фонда «Христианская медицинская ассоциация Украины».

Шлифование рубцов во Львове.

После длительной терапии за границей, Аня вернулась к львовским специалистам. Сейчас в Детской Больнице Святого Николая девочке проводят шлифовку послеожоговых рубцов.

Мама Ани, Екатерина, вспоминает первое время после трагедии:

Реклама

«Когда я впервые увидела Аню, потеряла сознание. Ожоги были повсюду. А сейчас врачи уже вернули симметричность лицу дочери, закрыли раны на теле. А благодаря шлифовке уменьшаются и становятся светлее рубцы».

Во Львове девочке уже провели три процедуры лазерной шлифовки с помощью CO2-лазера – одного из немногих в Украине. Этот дорогостоящий аппарат появился в больнице благодаря помощи неравнодушных украинцев, мобильного оператора Киевстар и благотворительной платформы dobro.ua. Врачи оказывают такую помощь пострадавшим детям бесплатно.

В ближайший год Аню ждет еще ряд процедур лазерной шлифовки и пластические операции в США.

Дата публикации 21:06, 09.10.25 Количество просмотров 28 Девочка, обгоревшая в результате падения вертолета в Броварах, вернулась после лечения в США

Напомним, на детское учебное заведение «Родничок» в Броварах, вертолет упал именно в тот момент, когда детей приводили сюда родители. Случайные свидетели спасали детей и воспитателей из сада.