Ожоги ног, ранения живота и переломы: в Днепре спасают мужчину, который попал под обстрел на Донбассе

Ожоги ног, ранения живота и переломы: в Днепре спасают мужчину, который попал под обстрел на Донбассе

Мужчина находится в реанимации в стабильном состоянии.

В Днепре медики спасают мужчину, который попал под обстрел в Донецкой области. Боевики "били" тяжелыми снарядами по жилому району города. Несколько боеприпасов попали в многоэтажку, в результате чего пострадал 56-летний местный житель.

Об этом пишет издание "Информатор".

Раненого мужчину из Донецкой области экстренно доставили в больницу в городе Курахово, где ему оказали первую медицинскую помощь. После чего его отправили в областную больницу им. Мечникова в Днепре.

Врачи диагностировали у мужчины перелом кисти, ранения брюшной полости и грудной клетки, повреждения печени, ожоги ног второй степени.

"Хирурги предложили сделать большую ревизионную операцию, так как на компьютере видно, что правый край печени полностью разбит. Чтобы не допустить тяжелых последствий, готовимся к масштабной операции. Будут работать несколько групп хирургов, будем делать все возможное. К сожалению, ему придется перенести, наверное, под десяток операций, чтобы восстановиться", — рассказал генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Напомним, что в Днепре продолжают бороться за жизнь женщины, которую трижды переехал "любимый".

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