Ожоги, сотрясения и ссадины: в больнице сообщили о состоянии пострадавших в результате падения вертолета в Броварах

Всем пострадавшим оказывается помощь в хирургическом отделении, а также в травматологии и гинекологическом отделении.

В Броварской районной больнице остается 16 пострадавших после падения вертолета ГСЧС. Это – 10 взрослых и 6 детей. Они получили различные травмы: ожоги, ссадины, сотрясения и ушибы.

Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" главврач Броварской районной больницы Валентин Багнюк.

По его словам, сразу после авиакатастрофы в больницу доставили 24 потерпевших, среди которых было 10 детей.

"Сейчас восемь пациентов уже перевели в ожоговый центр Киева: четверо взрослых и столько же детей. Они получили от 30 до 45% ожогов тела в результате пожара после падения вертолета", — сказал Багнюк.

Он добавил, что всем пострадавшим оказывается помощь в хирургическом отделении, а также в травматологии и гинекологическом отделении. В настоящее время госпитализированы в стабильном состоянии, получают медицинскую и психологическую помощь. Относительно пострадавшей беременной женщины Багнюк рассказал, что она находится под наблюдением медперсонала в гинекологическом отделении.

Авиакатастрофа в Броварах: последние новости

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области прогремели взрывы. В Нацполиции сообщили, что рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет ГСЧС. На борту находились 9 человек, среди которых было руководство МВД. Первоначально сообщалось о 17 погибших.

Предварительную версию крушения пока не сообщают. Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас рассматриваются "все возможные версии аварии". Досудебное расследование поручено следователям СБУ.

По окончательным данным от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них — 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них — 11 детей.

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