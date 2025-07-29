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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Оззи Осборна посмертно хотят сделать почетным горожаном украинского областного центра

Необычную петицию зарегистрировали на сайте Черкасского городского совета.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Оззи Осборн

Оззи Осборн / © Associated Press

На сайте Черкасского городского совета зарегистрирована необычная петиция: местный житель Евгений Попович предлагает посмертно присвоить легендарному рок-музыканту Оззи Осборну звание «Почетного гражданина города Черкассы».

Об этом идет речь в петиции.

Автор инициативы мотивирует свое обращение «выдающимся вкладом [Осборна] в развитие культуры».

Эта инициатива появилась после того, как мир всколыхнул известие о смерти «Князя Тьмы». Оззи Осборн, которому было 76 лет, являлся культовой фигурой в музыке. Он снискал мировую славу как вокалист группы Black Sabbath в 70-х годах, а впоследствии — как успешный сольный исполнитель в 80-х. Его творчество оказало огромное влияние на развитие рок-культуры. Последние годы жизни музыкант боролся с болезнью Паркинсона.

Напомним, его семья сообщила, что легендарный «Принц тьмы» отошел в засветы мирно, в кругу родных, после длительной борьбы со значительными проблемами со здоровьем.

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