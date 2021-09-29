"П****й работать": во Львове блогерша обматерила ветеранов АТО и "подарила" оккупирован Крым России (видео)

Инцидент произошел во время того, как девушка вела прямой эфир.

Блогерша из Львова в прямом эфире, который вела в соцсети, заявила, что оккупирован Крым — российский.

Запись ее беседы позже появилась в социальных сетях.

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На ролике видно, как девушка общается в прямом эфире со своим подписчиком. В разговоре с ним она говорит, что "ее знакомый недавно поехал в Москву". После чего заявляет, что "Крым — русский". Ее собеседник спросил, действительно ли она так считает, на что девушка утвердительно сказала: "Да".

"Чей-чей, Крым — российский. По документам. Вот и все. И пишите, что хотите. Мне на**ать", — акцентировала девушка.

После чего она, уже в другом эфире, "прошлась" по ветеранам войны в Донбассе. По ее словам, "они многое о себе возомнили".

"Почему я не люблю АТОшников? Больше всего раздражает, когда он заходит в маршрутку и говорит, что он АТОшник. И что б**ть? П****й работать. А бабулечка с пенсией должна дать за проезд. Вот таких людей ненавижу", — добавила блогер.

Отметим, что подобным поведением, по словам психологов, блогеры пытаются привлечь к себе внимание.

Напомним, что девушки, которые попали в скандал с погромом квартиры в Одессе, нашли оправдание своему поступку. Одна из девушек ответила, что ее мать о скандале знает и поможет решить вопрос в случае необходимости.

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