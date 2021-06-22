Паблик dtp.kiev.ua возмутил Сеть сообщением о Второй мировой: там повторили пропаганду из России

Антонов пишет о "забытой историю" и "разрушении экономических связей".

Основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов 22 июня опубликовал скандальное сообщение, приуроченное нападению нацистской Германии на Советский Союз.

Сообщение появилось на странице Антонова в Facebook.

"80 лет назад началась Великая Отечественная война. Об этом опасно сегодня говорить в Украине, буквально за пару лет у нас написали новую историю, новых героев, а все что было раньше принято считать ужасом", — начинает он свой сообщение.

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Потом пишет об уменьшении населения и разрушении экономических связей (вероятно с РФ) "ради похвалы от страны, которой нужны чисто как площадка для давления в геополитической войне".

"Массам это все подается как патриотизм. Но похвалу на хлеб не намажешь, нужно производство, добавленная стоимость, ВВП и рабочие места. И лозунги тоже не прокормят. Недаром очень многие патриоты в России на стройках и в Польше на огородах, есть то всем хочется. Простите если кого-то обидел, пишу как есть", — заканчивает Антонов сообщение.

В комментариях под надписью основателя dtp.kiev.ua разгорелась дискуссия. Кто-то поддерживал автора и благодарили его за написанное, мол, надо делать выводы и не забывать историю:

"А стыдно историю Великой Отечественной переписывать! Нагло, позорно и стыдно".

"Сейчас очень удобно все переписывать. И детей таком учить".

Впрочем, большинство пользователей Сети возмутил сообщение:

"Dtp.kiev.ua — вы чьих будете? Где вы живете, в Украине? Вам опасно говорить о начале войны? Боитесь расстрелов за ваши посты? Объясните!"

"И о патриотах в России на строительстве неактуально. Прекратите рашатудей ретранслировать. Фу".

"Что это хрень делает у меня в ленте, такое впечатление, что сообщество dtp.москва некая".

"Влад, как хорошо, что ты пишешь о том, что ты ватник. Это прекрасно. Никакие спасены ежики и котики этого не отмоют никогда".

"Я думал, что вы адекватный человек. К сожалению, вы неадекватны".

"И мы разрушаем экономические связи, потому что некоторые у нас отрубили Крым и поджли Донбасс ... И этот кое-кто за поребриком находится. А ватный Антонов этого не понимает. Пропаганда засела у него в голове очень глубоко".

Были и такие, кто советовал Антонову написать, что его взломали. Мол, это единственное оправдание написанного: "Вам аккаунт взломали?!? Потому что это единственное оправдание такого ватного поста!". Или вообще молчать: "Иногда лучше помолчать, а не писать ...", или учить историю: "Наведи хотя бы пару фактов" написанной истории по-новому". Кажется, тебе пора за перебрик".

Напомним, 22 июня в Украине — День скорби и памяти. В этот день украинцы вспоминают миллионы соотечественников, жизни которых оборвала Вторая мировая война. 80 лет назад нацистская Германия атаковала Советский Союз. Украина понесла наибольшие потери: а разным данным, погибло от 8 до 10000000 человек.

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