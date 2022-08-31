Пациент под наркотиками украл скорую на Закарпатье и устроил с полицейскими погоню: фото

На Закарпатье полицейские задержали мужчину, который под действием наркотиков угнал автомобиль скорой медицинской помощи.

Во вторник, 30 августа, в Виноградове Закарпатской области 28-летний местный житель под действием наркотиков угнал из-под медицинского учреждения автомобиль скорой помощи.

Об этом сообщили в полиции Закарпатья.

"Вчера ночью в полицию поступило сообщение от работников медучреждения в городе Виноградов. Правоохранителям сообщили, что их пациент угнал служебный транспорт", — рассказывают в полиции.

Полицейские выяснили, что злоумышленник, доставленный в медицинское учреждение в состоянии наркотического опьянения, во время общения с врачами начал вести себя агрессивно. Он внезапно выбежал из помещения больницы, сел за руль автомобиля экстренной медицинской помощи и скрылся в неизвестном направлении.

Осмотрев место преступления и опросив его свидетелей, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель.

Одновременно с этим ориентировку на автомобиль передали всем экипажам, что позволило быстро установить маршрут мужчины.

"Полицейские начали преследовать его, однако законное требование работников полиции остановиться злоумышленник проигнорировал и только ускорил движение. В конце концов, не справившись с управлением, фигурант въехал в забор частного дома, где его и задержали полицейские", — рассказали в полиции.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

По факту незаконного завладения транспортным средством следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Фигурант был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По делу идет досудебное расследование и решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

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