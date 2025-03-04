Пациента вывели из наркоза посреди операции: львовские хирурги успешно удалили опухоль

Во львовской больнице Святого Луки нейрохирурги провели сложную операцию по удалению опухоли головного мозга. Во время хирургического вмешательства пациент был в сознании и разговаривал.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Врачи отметили, что операция продлилась три часа и прошла успешно. Сейчас пациент уже выписан домой всего через неделю после операции.

Этот 50-летний мужчина в начале 2025 года обратился к медикам с жалобами на судороги и головные боли. В ходе обследования оказалось, что состояние пациента связано с опухолью головного мозга, которая образовалась в области близ центров речи и движений конечностей.

Заведующий нейрохирургическим отделением Остап Грищук пояснил, что такое расположение новообразования делает операцию более сложной, ведь велик риск задеть эти важные центры головного мозга, что может привести к нарушениям речи и движений пациента.

"Мы должны аккуратно убрать опухоль, чтобы у пациента не возникло потом дисфункций головного мозга. У этого мужчины был высокий риск речевых и двигательных расстройств. Поэтому мы приняли решение оперировать под wake-up анестезией", — пояснил Грищук.

Ранее такие операции в больнице Святого Луки не проводились, но врачи из другой львовской больницы Святого Пантелеймона уже имели такой опыт. Поэтому в операционную бригаду, которая должна была провести "операцию с пробуждением", был приглашен анестезиолог из Святого Пантелеймона.

Врачи подробно рассказали, какие этапы проходит подобная операция. Сначала пациента вводят в наркоз, чтобы открыть череп и добраться до головного мозга. Но прежде чем удалять опухоль, его пробуждают и примерно пол часа он находится в сознании.

В это время логопед разговаривает с пациентом, чтобы наблюдать за работой речевых центров его мозга, а нейрофизиолог отслеживает, может ли пациент двигать конечностями. Если движения и речь остаются в норме, это свидетельствует о том, что хирурги не затрагивают важные структуры в мозге.

Таким образом, нейрохирургам удалось успешно удалить опухоль размером 3 см.

"Операция длилась 3 часа и прошла хорошо, именно так, как мы и планировали. Речевые и двигательные центры не пострадали. Соответственно, в дальнейшем у мужчины не разовьются послеоперационные неврологические осложнения", – сообщил нейрохирург Андрей Козловский.

Напомним, во Львове спасли ребенка с опасной аномалией. Врачи говорят, что девочка родилась с "бомбой" в голове.

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