"Пациентов поступает больше чем летом": какие категории больных попадают сейчас в стационар с коронавируса

"Пациентов поступает больше чем летом": какие категории больных попадают сейчас в стационар с коронавируса

Сейчас в больницы поступает много пациентов с сердечными и эндокринными заболеваниями.

В Украине сейчас начали фиксировать все больше случаев коронавируса среди украинцев. Многие из заразившихся из-за тяжести течения болезни попадают на лечение в стационар.

Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

"Особенно примечательно, что сейчас циркулируют и другие респираторные вирусы — люди массово жалуются на насморк, кашель, боли в горле. Но во время проверки, это оказывается не ковид. Так что природа берет свое — сидение дома взаперти не дает гарантии, что вирусы исчезают. Что-то идет, другое появляется. Стерильные условия и прятки по домам не изменят ситуацию в корне. Нужно закалять иммунитет и вести здоровый образ жизни. Это хорошая гарантия успешной победы над вирусами ", — отметил врач.

Он сообщил, что на сегодняшний день в больницах много больных коронавирусом, которые попадают на лечение в стационар из-за сопутствующих заболеваний.

"В больницах действительно много и тяжелых ковидних пациентов. И поступает их сейчас гораздо больше, чем летом. Это — правда. Люди с сердечными и эндокринными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом и подорванным здоровьем — это и основная группа, на кого следует обратить внимание ", — рассказывает Евгений Дубровский.

Напомним, что врач назвала "лучшую вакцину" от COVID-19, по ее мнению, и объяснила, почему.

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