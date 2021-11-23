Пациенты, перенесшие COVID-19, имеют склонность к инсультам: Риженко

Среди последствий перенесенного заболевания – инсульты и инфаркты.

В Днепре в больницу Мечникова после перенесенного коронавируса с проблемами сердца обращается все больше пациентов. Они попадают в медучреждение с инфарктами и инсультами.

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Об этом рассказал генеральный директор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

"Хочу сказать, что постковидный синдром будет напоминать о себе еще несколько месяцев. Надо, чтобы пациенты, переболевшие коронавирусом, по меньшей мере полгода сдавали показатели на кровь, что позволит уменьшить такие тяжелые заболевания как инсульт и тромбообразование", — сказал Сергей Рыженко.

Сергей Рыженко отметил, что в последнее время очень много осложнений у пациентов после коронавируса. Среди последствий перенесенного заболевания – инсульты и инфаркты.

С таким диагнозом в больницу Мечникова за последнюю неделю обратилось 13 пациентов.

Напомним, что новая вспышка коронавируса может произойти в Украине уже с начала 2022 года. В целом, ситуация с COVID-19 в Украине будет зависеть от вспышки болезни в Европе и карантинных ограничений, которые будут действовать в государстве.

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