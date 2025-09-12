Падение боеприпаса с украинского самолета на Волыни: появились фото разрушенного дома

Разрушенный дом в Копылье в результате падения боеприпаса с украинского самолета

В селе Копылье Волынской области сняли на фото разрушения жилого дома, на который 11 сентября упал боеприпас с украинского самолета. В пожаре сгорели документы и деньги владельцев.

Об этом сообщает «Суспильне Луцк».

В Копылье владельцы разрушенного дома чудом остались живы — во время падения боеприпаса их не было дома. Взрывной волной повредило и соседнее жилье: в нескольких домах выбило окна.

Хозяин дома Владимир Шрамко рассказал журналистам, что после взрыва начался пожар, который уничтожил дом, хлев и пилораму. Семья потеряла также документы и сбережения, которые оставались внутри. Сейчас супруги временно проживают у родственников неподалеку.

Разрушенный дом в Копылье в результате падения боеприпаса с украинского самолета и владелец жилья

Место падения боеприпаса с украинского самолета на Волыни

Разрушенный дом в Копылье в результате падения боеприпаса с украинского самолета

В Государственном бюро расследований подтвердили, что боеприпас выпал из украинского истребителя. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

В Волынской областной военной администрации событие пока не комментировали.

Напомним, 11 сентября телеканал «Аверс» сообщил, что на Волыни ракета с украинского самолета оторвалась и упала на жилой дом в селе Копылье. По данным журналистов, жителями того дома являются родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД.