ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
368
Время на прочтение
1 мин

Падение боеприпаса с украинского самолета на Волыни: появились фото разрушенного дома

Боеприпас, упавший с украинского самолета, вызвал пожар и полностью уничтожил дом в селе Копылье.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Разрушенный дом в Копылье в результате падения боеприпаса с украинского самолета

Разрушенный дом в Копылье в результате падения боеприпаса с украинского самолета

В селе Копылье Волынской области сняли на фото разрушения жилого дома, на который 11 сентября упал боеприпас с украинского самолета. В пожаре сгорели документы и деньги владельцев.

Об этом сообщает «Суспильне Луцк».

В Копылье владельцы разрушенного дома чудом остались живы — во время падения боеприпаса их не было дома. Взрывной волной повредило и соседнее жилье: в нескольких домах выбило окна.

Хозяин дома Владимир Шрамко рассказал журналистам, что после взрыва начался пожар, который уничтожил дом, хлев и пилораму. Семья потеряла также документы и сбережения, которые оставались внутри. Сейчас супруги временно проживают у родственников неподалеку.

Разрушенный дом в Копылье в результате падения боеприпаса с украинского самолета и владелец жилья

Разрушенный дом в Копылье в результате падения боеприпаса с украинского самолета и владелец жилья

Место падения боеприпаса с украинского самолета на Волыни

Место падения боеприпаса с украинского самолета на Волыни

Разрушенный дом в Копылье в результате падения боеприпаса с украинского самолета

Разрушенный дом в Копылье в результате падения боеприпаса с украинского самолета

В Государственном бюро расследований подтвердили, что боеприпас выпал из украинского истребителя. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

В Волынской областной военной администрации событие пока не комментировали.

Напомним, 11 сентября телеканал «Аверс» сообщил, что на Волыни ракета с украинского самолета оторвалась и упала на жилой дом в селе Копылье. По данным журналистов, жителями того дома являются родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД.

Дата публикации
Количество просмотров
368
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie