Падение Ил-76: Лубинец ответил, были ли украинские военнопленные на борту самолета

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не может подтвердить, что на борту упавшего в Белгородской области российского Ил-76 были украинские военнопленные, о чем заявило Минобороны РФ.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека сказал в эфире телемарафона.

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"По моей информации, я не могу сказать утвердительно, что там действительно были военнопленные. По тому анализу фото и видео, которые мы увидели в Сети, если бы там были тела, опять же я не эксперт, но если бы у россиян были какие-то фото или видео, что там были наши военнопленные, они бы их уже использовали", — считает он.

Лубинец подчеркнул, что Украина пока не увидела никаких признаков того, что на военном самолете находилось такое большое количество военнопленных, о котором заявляла российская сторона.

По его мнению, это заранее спланированная информационная кампания Кремля против Украины.

"Меня сильно удивила столь быстрая реакция со стороны РФ. У меня возникли параллели с Оленевкой. Такая же попытка обратиться к нашим стратегическим партнерам, таким образом дискредитировать военную помощь. У меня дежавю, мы это уже проходили", — отметил он.

Напомним, аналитиков ISW объяснили, как Россия использует катастрофу Ил-76 в Белгородской области.

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