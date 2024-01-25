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Падение Ил-76: Лубинец ответил, были ли украинские военнопленные на борту самолета

Падение Ил-76: Лубинец ответил, были ли украинские военнопленные на борту самолета

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

По мнению Лубинца, Россия заранее спланировала информационную кампанию против Украины, чтобы дискредитировать военную помощь.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не может подтвердить, что на борту упавшего в Белгородской области российского Ил-76 были украинские военнопленные, о чем заявило Минобороны РФ.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека сказал в эфире телемарафона.

"По моей информации, я не могу сказать утвердительно, что там действительно были военнопленные. По тому анализу фото и видео, которые мы увидели в Сети, если бы там были тела, опять же я не эксперт, но если бы у россиян были какие-то фото или видео, что там были наши военнопленные, они бы их уже использовали", — считает он.

Лубинец подчеркнул, что Украина пока не увидела никаких признаков того, что на военном самолете находилось такое большое количество военнопленных, о котором заявляла российская сторона.

По его мнению, это заранее спланированная информационная кампания Кремля против Украины.

"Меня сильно удивила столь быстрая реакция со стороны РФ. У меня возникли параллели с Оленевкой. Такая же попытка обратиться к нашим стратегическим партнерам, таким образом дискредитировать военную помощь. У меня дежавю, мы это уже проходили", — отметил он.

Напомним, аналитиков ISW объяснили, как Россия использует катастрофу Ил-76 в Белгородской области.

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