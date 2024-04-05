Падение Ил-76 под Белгородом: Москва игнорирует обращение о "погибших военнопленных"

Украина не получила от России ответа на обращение относительно списков "погибших украинских военнопленных", которые якобы были на борту Ил-76 во время аварии в Белгородской области

Об этом в интервью "Суспільному" сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он говорит, что после обнародования российскими пропагандистами списков украинских военнопленных, якобы на борту Ил-76, направил письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. В нем расписал по пунктам, которые РФ отвечает за жизнь военнопленных, а также о готовности в любое время и день в определенном месте принять тела погибших.

"На мое письмо о предоставлении списков я до сих пор не получил ответ. Москалькова не может подтвердить, что список российских пропагандистов соответствует действительности", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, после этого были заявления, что якобы скоро будет передача тел, но "опять мы их (тела — Ред.) ждем".

"Украина никогда не создавала препятствий по получению тел погибших наших героев и героинь. А также мы никогда не создавали препятствий по передаче тел российских военнослужащих", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблуново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было якобы около 70 человек. Позже российские пропагандисты и Минобороны распространили информацию, мол, к моменту падения самолета в нем находились украинские военнопленные.

В ГУР заявили, что обнародованный РФ список – это действительно украинцы, которых подавали на обмен. Украина смогла это подтвердить. Впрочем, глава разведки Кирилл Буданов подчеркнул, "пока тел никто не видел".

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