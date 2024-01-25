Падение Ил-76 в Белгородской области: разведка предположила, что могло быть на борту

На борту российского самолета Ил-76, 24 января упавшего в Белгородской области, могли находиться и ракеты, и люди.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

"На борту могли быть как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен лишь на треть, исходя из их слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также параллельно одновременно с им были и другие самолеты — это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с испытавшим авиатрощи ИЛом. Много обстоятельств, требующих расследования и максимального изучения", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что по нормам международного права именно государство, которое содержит военнопленных, ответственно за их безопасность. В частности, за транспортировку к обмену.



"Украина все условия и обязательства выполнила. Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, уничтожающих украинские города", — говорит Юсов. .

Юсов предполагает, что российские силы ПВО могли воспринять как цель украинский разведывательный БПЛА, но выпущенные ракеты или расчет ПЗРК ошибся и сбил свой самолет.



"По состоянию на сегодняшний день мы можем констатировать, что это фактически зона боевых действий. И, например, в это время и в этот день было активное применение беспилотных летательных аппаратов с обеих сторон. В частности, речь идет о применении и Украиной разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые, в свою очередь, могли быть целью для средств ПВО и противоракетной обороны агрессора.Собственно это сценарий, который уже неоднократно происходил на России, когда так называемый «дружеский огонь» уничтожал их авиацию: и транспортную, и военную. что речь сейчас идет именно о военном самолете, в котором пленных в принципе не должно было быть", — подчеркнул он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ИЛ-76 УПАЛ В РОССИИ: что случилось на самом деле, кто был на борту и что выбросили из самолета перед падением?"

Падение Ил-76

24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Предварительно инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблоново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было якобы около 70 человек.

Российские СМИ и Минобороны распространили информацию, что якобы на борту находились украинские военнопленные, перевозимые якобы для обмена. Координационный штаб по обращению с военнопленными призвал ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками.

Есть предположение, что на борту грузового Ил-76 находились ракеты С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину.

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