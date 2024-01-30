Падение Ил-76 в Белгородской области: в ГУР отреагировали на последние заявления Москвы

Пока Москва не проявляла готовности передать Украине тела пленных, которые якобы были на борту разбившегося в Белгородской области Ил-76 24 января.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Что там были наши пленные — это заявление России. Пока только по их словам мы можем анализировать. Пока нет готовности к передаче тел с той стороны. Тем не менее, с нашей стороны такая работа продолжается. Если подтвердится хуже всего, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите", — подчеркнул он.

Представитель разведки также подчеркнул, что есть вероятность того, что самолет перевозил и боеприпасы, и пленных, которых использовали как живой щит. Впрочем, по словам Юсова, реакция РФ и обстоятельства крушения были провокационными, ведь режим тишины не был объявлен над Белгородом. Кроме того, Москва не сообщала заранее, что намерена использовать авиасообщение для перевозки пленных.

"Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть и боеприпасы и люди — это могло быть как живой щит, поэтому это нужно тщательно выяснить. Работа продолжается в этом направлении продолжается", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил: нет доказательств, что самолет Ил-76 мог перевозить пленных украинцев. По его словам, ГУР собирает и тщательно анализирует "всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников".

Вместе с тем, украинской разведке сообщали, что обнародованный РФ список – это действительно украинцы, которых подавали на обмен. Украина смогла это подтвердить.

Читайте также: