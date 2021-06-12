Падение лифта с украинцами в Польше: правоохранители назвали причину

В результате падения лифта травмы получили двое украинцев.

В Польше назвали причину падения с 15-го этажа лифта с украинскими работниками. Правоохранители выяснили, что он был технически неисправен.

Об этом сообщает tvn24.pl

После падения лифтовой кабины с 15-этажа жилого дома в Лодзи, в результате которого травмы получили двое украинцев, прокуратура начала расследование.



В рамках следственных мероприятий правоохранители дважды осматривали место падения лифта и сам лифт. Проверка выявила, что протерлась одна из веревок, к которой была прикреплена платформа, где находились люди.

Сейчас прокуратура выясняет, достаточно работодатель обезопасил своих работников, и не имела ли место халатность.



Напомним, что в многоэтажке в Лодзе оборвался и упал с высоты 15-го этажа лифт, на кабине которого находились двое украинцев. Они как раз выполняли ремонт лифтовой шахты. В результате падения мужчины 41 и 42 лет получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Сейчас жизни старшего работника ничего не угрожает, а за жизнь его младшего на год коллеги врачи продолжают бороться.

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