Падение метеорита или поток Персеиды: украинцы увидели яркую вспышку в небе (видео)

Местные заметили яркую вспышку в небе, которая, вероятно, была вызвана метеором Фото иллюстративное / © pixabay.com

О возможном падении метеорита заговорили поздно вечером 14 августа местные жители Киевщины, Ровно и Луцка. Они заметили яркую вспышку в небе, которая могла бы быть вызвана метеором.

Местные паблики обнародовали видеовспышку.

Сейчас пишут, что вспышку видели не только в Ровенской и Луцке, но и в столице, а также в Житомирской области.

Яркая вспышка в небе, которую, по свидетельствам очевидцев, что может быть падением метеорита, зафиксировали и уличные камеры. Хотя так называемое падение метеора, скорее всего, являлось частью знаменитого потока Персеид.

По данным экспертов, метеорный поток Персеиды — один из самых ярких и известных потоков, активный ежегодно с 23 июля по 22 августа, с пиком 12-13 августа.

