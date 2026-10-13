Падение МиГ-29 в Одесской области: ГБР проверяет версию о неисправности ракеты (фото)

Падение самолета Фото ДБР

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Государственное бюро расследований получило материалы служебного расследования относительно падения истребителя МиГ-29 в Одесской области и проверяет приведенные в них выводы. Среди возможных причин авиационного происшествия военное командование назвало нештатное срабатывание управляемой ракеты.

Об этом сообщает ГБР.

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Как сообщили в ГБР 13 октября, командование Воздушных сил ВСУ провело служебное расследование обстоятельств катастрофы. Однако озвученная версия должна быть подтверждена в рамках уголовного производства и результатами экспертиз.

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Следователи назначили комплекс экспертных исследований. В частности, специалисты изучают данные бортового регистратора самолета, известного как «черный ящик».

Падение МиГ-29 / © Государственное бюро расследований

В ГБР ожидают результатов экспертиз, которые помогут установить причины падения истребителя и выяснить все обстоятельства инцидента. Окончательные выводы следствие сделает после получения и оценки результатов всех назначенных исследований.

Падение МиГ-29 / © Государственное бюро расследований

Падение МиГ-29 — что известно

Напомним, 10 августа 2026 года истребитель Воздушных сил ВСУ выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников в Березовском районе Одесской области. Во время полета произошла нештатная ситуация: МиГ-29 загорелся и упал, а пилот потерял управление.

Летчику удалось катапультироваться. По информации ГБР, угрозы его жизни нет.

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По факту авиационной катастрофы бюро возбудило уголовное производство по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о возможном нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло за собой катастрофу.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, 1 октября во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский летчик — капитан Марат Мамбетов. На истребителе МиГ-29 летчик наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Где именно, в Воздушных силах не указали.

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