Падение моста на Закарпатье: власти рассказали о причинах обрушения

В Закарпатской области в понедельник, 24 июля, произошел обрушение трех секций транспортного моста между поселком Тересва и с. Бедевля Тячевского района. Из-за этого пострадали 5 человек, среди которых двое детей.

Как рассказали в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины, мост был аварийным. Его построили еще в 1957 году – с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. Проезд по мосту поддерживался исключительно в рамках эксплуатационного содержания.

"С 2018 года искусственное сооружение находилось в аварийном состоянии. Ввиду этого по нему было запрещено проезжать транспортным средствам, весом более 7 тонн. Соответствующие знаки предупреждали об этом по обе стороны моста", — говорится в сообщении.

Во время обрушения моста 24 июля по конструкции ехал грузовик с песком весом более 45 тонн – допустимый вес был превышен в 7 раз – секции аварийного моста обвалились. Вместе с грузовиком также провалился проезжавший через мост легковой автомобиль. Пока известно о 5 пострадавших, один в тяжелом состоянии.

В настоящее время мост перекрыт полицией и организован объезд автотранспорта через с. Нересница.

Схема объезда после падения моста на Закарпатье.

Как пояснили в агентстве, служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области планировала отремонтировать мост и изготовила в 2021 проект реконструкции сооружения, однако воплотить его в жизнь помешало полномасштабное вторжение России.

Там отметили, что мост будет восстановлен как можно быстрее, специалисты работают на месте и изучают пути решения проблемы.

"Для предотвращения обвалов и разрушений, стратегические мосты в Украине сейчас проверяет созданная Правительством Комиссия. Ее первые выводы — 10% мостовых сооружений находятся в нетрудоспособном состоянии, а средний возраст большинства мостов в стране достигает 60 лет. Комиссия уже провела обследование больших мостов в Киеве, Житомире и Ровно", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за обстрелов армии РФ ночью против 25 июля "Укрзализныця" временно изменит маршрут движения поездов львовского направления.

Читайте также: