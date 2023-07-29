Падение моста в Закарпатье: движение автомобилей через реку возобновили

На месте обрушения моста вблизи пгт Тересва в Тячевском районе Закарпатской области накануне вечером было возобновлено движение грузового и легкового транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Вблизи пгт. Тересва местными властями совместно с ГСЧС завершены работы по обустройству двух временных автомобильных переправ через р. Тересва", — говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановлено движение легковых автомобилей и грузового транспорта до 20 тонн по трассе Н-09. Сообщается, что для дежурства на месте происшествия от ГСЧС привлечены два спасателя и одна единица техники.

В Закарпатье 24 июля произошел обвал трех секций транспортного моста. / Фото: ГСЧС

Возобновлено движение легковых автомобилей и грузового транспорта до 20 тонн по трассе Н-09.

Напомним, в Закарпатской области в понедельник, 24 июля, произошел обвал трех секций транспортного моста между поселком Тересва и с. Бедевля Тячевского района. Из-за этого пострадали 5 человек, среди которых двое детей.

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины говорят, что мост был аварийный. Его построили еще в 1957 году – с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. Проезд по мосту поддерживался исключительно в пределах эксплуатационного содержания.

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