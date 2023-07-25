Падение моста в Закарпатье: спасатели возводят временную переправу

На месте оползня моста Тячевском районе Закарпатской области спасатели устанавливают механизированную переправу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Личным составом ГСЧС проводятся мероприятия по подготовке места для установки тяжелого механизированного моста ТММ-3М1 и подготовки съезда с дорожного полотна автомобильной дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" с обеих сторон моста.

Отмечается, что коммунальными службами осуществляется погрузка и подвоз песчано-гравийной смеси для подсыпки съезда на места установки механизированных мостов.

К ликвидации последствий аварии привлечены 21 единица техники и 43 человека.

В Закарпатье устанавливают временную переправу на месте, где обрушился мост.

Напомним, в Закарпатской области в понедельник, 24 июля, произошел обвал трех секций транспортного моста между поселком Тересва и с. Бедевля Тячевского района. Из-за этого пострадали 5 человек, среди которых двое детей.

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