Падение ракет РФ в Польше: в стране проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность

В Польше на Совбезе рассмотрели событие с падением российской ракеты на их территорию.

Стали известны результаты заседания Бюро национальной безопасности Польши по поводу попадания российских ракет на территорию страны .

Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши.

Собравшиеся обсудили событие на границе с Украиной, в результате чего погибли два гражданина Польши. Сейчас Польша проводит консультации по ст. 4 НАТО.

"Президент Анджей Дуда пообщался с генсеком НАТО. Проверяем, можно ли начать консультации по ст. 4 Альянса", — сказал Яцек Севера, глава Бюро национальной безопасности.

В статье 4 НАТО говорится: "Стороны консультируются друг с другом каждый раз, когда, по мнению любой из Сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон находятся под угрозой". Статья не предполагает военного участия других стран НАТО.

Также сообщается, что в Польше повысили военную готовность.

"В связи с произошедшей ситуацией запущены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе решено повысить боеспособность некоторых военных подразделений на территории Польши, а также других служб на территории нашей страны", — сказал по итогам заседания Бюро национальной безопасности Польши пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

Напомним, что сегодня, 15 ноября днем, Россия обстреляла территорию Украины ракетами. Целена в объекты энергетической инфраструктуры. Также стало известно, что на территорию села Пшевудов Республики Польша упали российские ракеты. В результате разрушено фермерское хозяйство и погибли двое мужчин, находившихся на его территории.

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