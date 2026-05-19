Падение с сосны и внезапные болезни: как полк "Скеля" объясняет смерть в тылу пяти бойцов за месяц

Скандал с полком «Скеля»: командование части назвало причины смертей пятерых новобранцев

Скандальный 425-й отдельный штурмовой полк «Скеля» прокомментировал информацию СМИ о загадочной гибели по меньшей мере пятерых военнослужащих из Ивано-Франковской области, которые умерли в марте 2026 года через считанные недели, а иногда и дни после службы в части.

Об этом говорится в пресс-службе подразделения.

Командование полка уверяет, что заинтересовано «в полном, объективном и беспристрастном выяснении причин» случаев смерти военнослужащих, о которых идет речь в материале.

«С этой целью полк уже взаимодействует с соответствующими правоохранительными органами и другими уполномоченными структурами. Полк заинтересован в полном установлении обстоятельств, для чего были проведены дополнительные проверки», — отметили в пресс-службе.

В «Скелі» уверяют, что в случае подтверждения случаев избиения или нарушения условий содержания военных виновные должны привлекаться к ответственности.

Также там оправдались относительно каждого умершего из 5 военных.

Ярослав Мокрий

В материале «Суспільного» говорилось, что Ярослава Мокрия — военнослужащего «Скелі» — похоронили 16 марта. Он скончался 12 марта 2026 года в автомобиле по дороге в больницу в Новоукраинском районе Кировоградской области. Причина смерти — хроническая обструктивная болезнь легких, говорится в справке судмедэксперта.

В штурмовой полк мужчина попал в конце февраля 2026 года. Через две недели он умер в части.

В «Скелі» отметили, что сестра Ярослава Мокрия рассказывает в статье, что у него «было слабое здоровье».

«К его смерти привела скрытая патология, которая не была обнаружена при прохождении ВВК, а именно: хроническая легочная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких», — заверили в подразделении.

Петр Даныльцив

Военнослужащий полка «Скеля» Петр Даныльцыв из Ивано-Франковской громады умер через 36 дней после мобилизации.

«О Петре Даныльциве в тексте говорится, что ВВК диагностировала у него симптоматическую гипертензию. Причиной его смерти стала скрытая патология, которая не была обнаружена при прохождении ВВК, а именно: острая сердечная недостаточность, атеросклеротический кардиосклероз», — объясняют в полку.

Василий Войчук

Василия Войчука мобилизовали в его день рождения — 13 марта 2026 года.

«Он не служил в армии. Не было у Василия здоровья. Приехали из ТЦК из Городенки. Его забросили в бусик и увезли», — рассказывает «Суспільному» его брат Владимир Войчук.

Именно за эти слова брата и «зацепились» в «Скелі».

«Брат Василия Войчука рассказал журналистам, что у только что мобилизованного „не было здоровья“. Далее в тексте упоминается избиение и смещенный от удара череп. Информация о возможных телесных повреждениях проверялась следственными органами, по предварительной информации телесные повреждения обнаружены не были. Причиной смерти определена скрытая патология, которая не была обнаружена при прохождении ВВК, а именно: эпиема плевры слева, острая легочно-сердечная недостаточность», — уверяет подразделение.

Виталий Карат

Сестра Виталия Карата рассказала, что 11 марта он позвонил с чужого телефона и рассказал, что его избили и находится в больнице в Павлограде. Мужчине трудно было говорить. На следующий день его перевели в медучреждение в Днепре.

«Просил очень приехать к нему, потому что очень плохо. 13 марта я приехала. Он находился в очень тяжелом состоянии под аппаратом кислородного дыхания. Он говорил, что били постоянно. А тогда, 10 марта, избили сильно и бросили на нары. Потом утром увидели, что плохо, и отвезли в больницу. Он говорил, что они забрали у него все. И здоровье. Возле него был только паспорт», — говорится в посте.

Утром 14 марта 2026 года мужчина умер.

В подразделении ответили, что Виталий Карат во время прохождения службы якобы пытался совершить СОЧ.

«Во время его поиска был обнаружен высоко на сосне. После общения решил спуститься, но упал с нее. Далее во время рентгена у него был обнаружен перелом двух ребер и пневмония, из-за чего он был госпитализирован в больницу в Павлограде. Что с ним произошло дальше в медицинском заведении, уточняется во взаимодействии с соответствующим учреждением. Причина смерти: малокровие органов, переломы ребер, закрытая тупая травма грудной клетки, повреждения в результате контакта с тупым предметом», — пишут в «Скелі».

Василий Цюрко

Василий Цюрко умер через девять дней после того, как его мобилизовали в городе Яремче на Франковщине.

В подразделении утверждают, что он умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, атеросклеротической болезни сердца.

Поэтому 425-й отдельный штурмовой полк «Скеля» заключает, что часть случаев связана со сложным медицинским состоянием военнослужащих.

Известный украинский военный Сергей Гнездилов в комментариях под постом «Скелі» отметил, что подобные случаи «почему-то» чаще всего случаются в этом подразделении.

Другие скандалы со «Скелею»

Ранее советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко заявил, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скеля» отправил на штурм возле Покровска колонну военной техники так же бездумно, как это делают российские командиры в «мясных штурмах».

Также в Сети возник скандал из-за смерти военных «Скелі» от пневмонии.

Напомним, что в конце 2025 года военный омбудсман Ольга Решетилова обратилась к министру обороны с инициативой провести новую проверку относительно нарушений прав, избиений и психологического давления в 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля».

