Падение самолета Ил-76: между Украиной и РФ должен был состояться один из самых больших обменов пленными

Между Украиной и РФ 24 января должен был состояться обмен пленными — и должен был стать одним из крупнейших за время полномасштабного вторжения. Однако Россия сорвала его после падения самолета Ил-76 в Белгородской области.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, обнародованные россиянами списки украинских военнопленных, якобы находившихся на борту самолета, изучаются. Кроме того, наше государство поддерживает коммуникацию с родственниками пленников Кремля.

Однако сколько именно украинских воинов могли вернуться домой – неизвестно.

"Мы не будем предоставлять точной цифры относительно количества военнопленных. И до обмена, пока он не произойдет, такие вещи не практикуются. Но это должен быть один из самых больших обменов за историю полномасштабной войны. И вообще, можно сказать, что он должен быть юбилейный", 50-й, но, к сожалению, не состоялся", – сказал Андрей Юсов.

Отдельно он подчеркнул, что сейчас идет работа по проверке списков украинских пленных, якобы находившихся на борту самолета Ил-76. Фамилии, обнародованные российскими пропагандистами, изучаются, продолжается также коммуникация с семьями пленных.

Однако попадание этих списков в открытое информационное пространство является частью информкампании Кремля.

"То есть списки, которые появляются из-за источников российской пропаганды, они появляются для того, чтобы протестовать и вызвать реакцию. Комментировать их мы не будем", – подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, что даже если на самолете ИЛ-76 не было украинских пленных, его падение является следствием террористической деятельности России.

Читайте также: