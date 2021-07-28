Падение самолета на Прикарпатье: спасатели погасили масштабный пожар в доме (фото)

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома, которое произошло из-за падения легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на Прикарпатье.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Из-за падения самолета спахнув жилой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
В 13:58 пожар был локализован, а 14:47 — ликвидирован. Тушили возгорание 25 человек и 6 ед. техники ГСЧС.
Напомним, 28 июля возле села Шепаровцы Коломыйского района упал легкомоторный спортивный самолет на частный жилой дом. После падения самолет загорелся, погибли 4 человека.
Также стало известно имя погибшего пилота на Прикарпатье. Это — один самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк.