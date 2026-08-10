Падение украинского БпЛА в Болгарии: в Софии назвали его назначение

Беспилотник / © Pixabay

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Украина специально не направляла дроны в сторону Болгарии и готова сотрудничать с болгарской стороной для выяснения всех обстоятельств падения и взрыва украинского БпЛА на территории страны.

Об этом во время встречи с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой заявила посол Украины в Софии Олеся Илащук, передает болгарский вещатель БНТ.

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Со своей стороны Петрова-Чамова выразила обеспокоенность в связи с инцидентом, заметив, что любое несанкционированное проникновение в воздушное пространство Болгарии неприемлемо.

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Министр отметила, что София обратилась к Киеву с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию, которая могла бы способствовать полному выяснению обстоятельств залета и падения и последующего взрыва дрона на болгарской территории.

Также чиновница отметила необходимость «прямых и эффективных» каналов связи между «компетентными» ведомствами Болгарии и Украины, проинформировав, что болгарская сторона также поддерживает подобную связь с румынской стороной.

Кроме этого, Петрова-Чамова сказала, что сообщила и главам МИД стран-членов Евросоюза об этом инциденте и предпринятых действиях в этом отношении.

Она добавила, что 12 августа также ожидается обмен «новейшей информацией по этому вопросу» между союзниками по НАТО.

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«Болгария и дальше будет последовательно защищать свой суверенитет и безопасность своих граждан. Наша страна также остается последовательной в своей позиции, что прекращение боевых действий и достижение справедливого и устойчивого мира путем дипломатических усилий имеют ключевое значение для безопасности и стабильности в регионе», — резюмировала министр.

Между тем, министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев подтвердил журналистам, что это был украинский дрон, но он не был боевым.

«Это украинский беспилотник. Это не боевой беспилотник для атаки, а беспилотник, предназначенный для работы с другими БпЛА», — цитирует главу МВД Novinite.

По его словам, в рамках расследования инцидента уже проводятся экспертизы. Других деталей он не сообщил.

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Падение дрона в Болгарии: последние новости

Напомним, в Болгарии не утихают дискуссии вокруг беспилотника, который, вероятно, связан с Украиной и взорвался в воздушном пространстве страны вблизи Кардама. Президент Болгарии Иляна Йотова заявила, что ожидает доклада спецслужб для установления происхождения и обстоятельств инцидента, а Министерство иностранных дел страны вызвало посла Украины Олесю Илащук.

Отметим, что беспилотник, который 8 августа взорвался в Болгарии в районе бывшего пункта пропуска Кардам, вероятнее всего, является дроном-приманкой «Майя». Представитель МИД Украины Георгий Тихий заверил, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

Дрон, который обнаружили вблизи границы Болгарии, мог потерять курс под влиянием РЭБ.

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