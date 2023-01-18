Падение вертолета с Монастырским, Ениным и Лубковичем: стало известно, кто теперь возглавит МВД

Новый глава МВД будет избран после согласования соответствующей кандидатуры комитетом Рады по правоохранительной деятельности и голосования нардепов.

После трагедии в Броварах, где утром 18 января в авиакастрофе погиб, в частности глава МВД Денис Монастырский, временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет один из заместителей.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона.

Согласно процедуре, временно исполняющим обязанности министра МВД станет один из заместителей Монастырского. Кто именно – пока неизвестно.

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Также согласно законодательству нового министра внутренних дел изберут после согласования соответствующей кандидатуры комитетом Верховной Рады по правоохранительной деятельности и голосования нардепов

Кандидатуру нового министра должен внести в Верховную Раду премьер-министр.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона сообщил, что несмотря на трагедию МВД Украины работает в штатном режиме и продолжает обеспечивать безопасность в городах и оборонных рубежах нашей страны.

В Броварах разбился вертолет ГСЧС

Утром 18 января в Броварах на Киевщине рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

В ГСЧС сообщили, что разбился их вертолет ЕС-225 (бортовый номер 54). Он повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате падения вертолета погибло руководство МВД.

По последним данным, известно о 18 погибших, среди которых 3 детей. Сообщается о по меньшей мере 29 раненых, в том числе 15 детей. В настоящее время на месте трагедии работают следователи и эксперты.

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета. Он подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что пока ни подтверждения, ни опровержения версии относительно возможного теракта или покушения на государственных деятелей нет. Если на это будут основания, то СБУ будет расследовать это дело по соответствующему уголовному производству.

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Сейчас о причинах падения вертолета говорить рано, говорит спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, есть несколько факторов, по которым может произойти катастрофа.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ во взаимодействии с Нацполицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

Премьер Денис Шмыгаль выразил соболезнования семьям всех погибших и поручил создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии.

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