Падение вертолета в Броварах: количество жертв возросло, судьба одного ребенка неизвестна (фото)

В Броварах после падения вертолета продолжаются поисково-спасательные работы.

В Броварах на Киевщине возросло количество жертв в результате авиакатастрофы утром 18 января. Выявлены 17 погибших, из них 4 ребенка и 9 человек, которые находились на борту разбившегося вертолета.

Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на информацию по состоянию на 14:00.

Травмировано в результате падения вертолета 25 человек, из которых — 11 детей. Они госпитализированы в больницы (информация уточняется).

Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании ДОУ, судьба одного ребенка остается неизвестной.

Психологи ГСЧС уже оказали помощь 51 человеку. На месте работают 65 работников ГСЧС и 12 единиц техники, в том числе кинологический расчет и 3 спасательных отделения МРЦ ИИ.

Авиакатастрофа в Броварах

Утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв. Сообщалось о пожаре. Глава ОВА уточнил, что рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники заведения.

В результате падения вертолета погибло руководство МВД. В частности, министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Среди раненых в результате падения вертолета есть беременная женщина.

По данным ГСЧС, разбился их вертолет ЕС-225 (бортовый номер 54). Он повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три автомобиля.

Начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что глава МВД Украины Денис Монастырский и его коллеги летели в Харьков.

Все обстоятельства аварии будут подробно расследованы – для этого создают специальную группу, заявил премьер Денис Шмыгаль.

СБУ начала производство о падении вертолета в Броварах. В настоящее время рассматривается несколько версий.

Гибель руководства МВД – тяжелая потеря, но заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что министерство работает в штатном режиме и продолжает обеспечивать безопасность в городах и оборонных рубежах нашей страны. Временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет один из заместителей Монастырского.

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