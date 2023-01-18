Падение вертолета в Броварах: мэр города рассказал детали катастрофы

В среду утром, 18 января, в Броварах упал вертолет ГСЧС, есть жертвы среди детей и взрослых.

В Броварах в среду, 18 января, в катастрофе в результате падения вертолета возле детского сада погибли уже 18 человек, среди них – трое детей.

Как рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко, трагедия произошла около 8:10 вблизи детского сада на улице Петлюры. В результате падения вертолета вспыхнул пожар.

"От мощного взрыва разрушения получили помещение садика и один из близлежащих домов. На место сразу прибыли все экстренные службы: спасатели, медики, военные, полиция. Дети, работники садика и жители близлежащих домов оперативно эвакуированы", — отметил он.

Мэр города также рассказал, что на сегодня 25 человек, из них 10 детей, находятся в Броварской больнице. С людьми работают медики и психологи.

Падение вертолета в Броварах

В среду, 18 января в городе Бровары вблизи детского сада и многоэтажек упал вертолет. Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеб, во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

На сегодня известно, что погибли уже 18 человек, среди них – трое детей. Ранения получили – 26 человек, среди которых 15 детей.



Позже стало известно, что в результате крушения погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, также погибло два пилота.

По словам правоохранителей, пока ни подтверждения, ни опровержения версии относительно возможного теракта или покушения на государственных деятелей нет. Если на это будут основания, то СБУ будет расследовать это дело по соответствующему уголовному производству.

В Воздушных силах рассказали, что произошло падение вертолета Super Puma, которое передавали французские партнеры.

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