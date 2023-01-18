Падение вертолета в Броварах: международные политики отреагировали на трагедию

В результате авиакатастрофы погибли около 16 человек, в том числе – трое детей.

В Броварах в среду утром, 18 января, произошла авиакатастрофа — в результате падения вертолета ГСЧС около детского сада погибли уже приблизительно 16 человек, среди них — трое детей.

Также официально подтвердили гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, государственного секретаря МВД Юрия Лубковича, их помощников и экипаж вертолета.

Правоохранители пока ни подтверждают, ни опровергают версии по поводу возможного теракта или покушения на государственных деятелей. В полиции подчеркнули, что делают все возможное, чтобы поскорее установить причины этой ужасающей трагедии. Однако пока еще рано говорить о причинах аварии и выдвигать какие-то версии.

На ужасную трагедию в Броварах, унесшую жизни взрослых и детей, отреагировали президент Украины и международные политики. ТСН.ua собрал реакцию западных политиков.

Так, президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства произошедшего.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Травмировано 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", — написал Зеленский.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших:

"С глубокой грустью я воспринял информацию о крушении вертолета в Броварах. Мои мысли с семьями и близкими жертв".

Ze wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o katastrofie śmigłowca w Browarach po Kijowem, w wyniku której zginęło kilkanaście Osób, w tym przedstawiciele kierownictwa resortu spraw wewnętrznych Ukrainy. Moje myśli są dziś z Rodzinami i bliskimi Ofiar. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 18, 2023

О трагедии также написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Трагедия произошла в самом сердце растерзанной войной Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, Владимиру Зеленскому и всей стране. Мы скорбим вместе с вами".

Tragedy strikes at the heart of war-torn Ukraine.



I express my heartfelt condolences to the families of the victims, @ZelenskyyUa and the entire country following the helicopter crash at #Brovary.



We are mourning with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023

Глава Европейского совета Шарль Мишель также отреагировал на авиакатастрофу в Броварах:

"Мы присоединяемся к скорби после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и народу Украины".

We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary



Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU.



We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в отдельном твите отметил, что узнал о трагедии с ужасом:

"С ужасом узнал о смерти министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Они были отличными партнерами по сотрудничеству и друзьями. Мои глубокие соболезнования родным и близким".

Horrified to learn about the death of Ukraine's Minister of Interior Denys Monastyrsky and his Deputy Yevhen Yenin. They were excellent cooperation partners and friends. My deepest condolences to the families and loved ones. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 18, 2023

Посол Великобритании Мелинда Симмонс сообщила, что шокирована трагической гибелью руководства МВД Украины и мирных жителей:

"Я хорошо знала и министра Монастырского, и его первого заместителя Енина. Мои искренние соболезнования их семьям и нашим партнерам в правительстве Украины в связи с этой потерей".

Shocked at the tragic death of leadership of @MVS_UA as well as civilians, following a helicoper crash in Brovary. I knew well both Minister Monastyrsky & his First Deputy Yenin. My sincere condolences to their families and our Ukrainian government partners over this loss. pic.twitter.com/DD9CCMgmC1 — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 18, 2023

Посол США в Украине Бриджит Бринк ошеломлена ужасной новостью из Броваров:

"Ошеломлена и огорчена ужасной новостью из Броваров. Мои глубокие соболезнования близким министра Монастырского, первого заместителя Енина, а также всех погибших и пострадавших в катастрофе в это утро. Наши сердца — с громадой Броваров и нашими друзьями и партнерами из МВД".

Приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця - з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в @MVS_UA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 18, 2023

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также выразила соболезнования семьям погибших в результате падения вертолета в Броварах:

Приголомшена новиною про те, що Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і наш друг Євген Єнін, його перший заступник, загинули в аварії гвинтокрила. Серед загиблих і потерпілих інші співробітники МВС, а також діти. Мої глибокі співчуття родинам жертв і колегам з МВС. — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) January 18, 2023

Падение вертолета в Броварах

В среду, 18 января в городе Бровары вблизи детского сада и многоэтажек упал вертолет. Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

Как рассказали в ГСЧС, вертолет ЕС-225 (бортовый номер 54) упал в 8:20, повредив детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

Премьер Денис Шмыгаль поручил создать спецгруппу по расследованию трагедии в Броварах.

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