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Падение вертолета в Броварах: международные политики отреагировали на трагедию

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Падение вертолета в Броварах: международные политики отреагировали на трагедию

Фото: Натальи Нагорной / Фото: ТСН.ua

В результате авиакатастрофы погибли около 16 человек, в том числе – трое детей.

В Броварах в среду утром, 18 января, произошла авиакатастрофа — в результате падения вертолета ГСЧС около детского сада погибли уже приблизительно 16 человек, среди них — трое детей.

Также официально подтвердили гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, государственного секретаря МВД Юрия Лубковича, их помощников и экипаж вертолета.

Правоохранители пока ни подтверждают, ни опровергают версии по поводу возможного теракта или покушения на государственных деятелей. В полиции подчеркнули, что делают все возможное, чтобы поскорее установить причины этой ужасающей трагедии. Однако пока еще рано говорить о причинах аварии и выдвигать какие-то версии.

На ужасную трагедию в Броварах, унесшую жизни взрослых и детей, отреагировали президент Украины и международные политики. ТСН.ua собрал реакцию западных политиков.

Так, президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства произошедшего.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Травмировано 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", — написал Зеленский.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших:

"С глубокой грустью я воспринял информацию о крушении вертолета в Броварах. Мои мысли с семьями и близкими жертв".

О трагедии также написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Трагедия произошла в самом сердце растерзанной войной Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, Владимиру Зеленскому и всей стране. Мы скорбим вместе с вами".

Глава Европейского совета Шарль Мишель также отреагировал на авиакатастрофу в Броварах:

"Мы присоединяемся к скорби после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и народу Украины".

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в отдельном твите отметил, что узнал о трагедии с ужасом:

"С ужасом узнал о смерти министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Они были отличными партнерами по сотрудничеству и друзьями. Мои глубокие соболезнования родным и близким".

Посол Великобритании Мелинда Симмонс сообщила, что шокирована трагической гибелью руководства МВД Украины и мирных жителей:

"Я хорошо знала и министра Монастырского, и его первого заместителя Енина. Мои искренние соболезнования их семьям и нашим партнерам в правительстве Украины в связи с этой потерей".

Посол США в Украине Бриджит Бринк ошеломлена ужасной новостью из Броваров:

"Ошеломлена и огорчена ужасной новостью из Броваров. Мои глубокие соболезнования близким министра Монастырского, первого заместителя Енина, а также всех погибших и пострадавших в катастрофе в это утро. Наши сердца — с громадой Броваров и нашими друзьями и партнерами из МВД".

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также выразила соболезнования семьям погибших в результате падения вертолета в Броварах:

Падение вертолета в Броварах

В среду, 18 января в городе Бровары вблизи детского сада и многоэтажек упал вертолет. Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

Как рассказали в ГСЧС, вертолет ЕС-225 (бортовый номер 54) упал в 8:20, повредив детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

Премьер Денис Шмыгаль поручил создать спецгруппу по расследованию трагедии в Броварах.

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Число жертв возросло до 18 человек, среди них – трое детей: падение вертолета в Броварах

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Дата публикации
Просмотры
3965
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