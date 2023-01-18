Падение вертолета в Броварах: полиция устанавливает причины катастрофы

В катастрофе в результате падения вертолета есть жертвы среди взрослых и детей, в том числе погибло руководство МВД.

В Броварах на месте крушения в результате падения вертолета работают следственно-оперативные группы, правоохранители устанавливают причины.

Об этом в эфире телемарафона заявила представитель Национальной полиции Марьяна Рева.

"В Броварах разбился вертолет ГСЧС, на борту находились 9 человек, среди них — министр внутренних дел Украины, первый заместитель министра, а также государственный секретарь. На месте работают следственно-оперативные группы — Нацполиции, ГБР, СБУ", — сказала Рева.

Она также подчеркнула, что правоохранители делают все возможное, чтобы поскорее установить причины этой ужасной трагедии. Однако пока еще рано говорить о причинах аварии и выдвигать какие-то версии.

Падение вертолета в Броварах 18 января

В среду, 18 января, около 8 утра, в Броварах вблизи детского сада и многоэтажек упал вертолет.

На сегодня известно, что погибли уже 18 человек, среди них – трое детей. Ранения получили – 26 человек, среди которых 15 детей. В авикастрострофе также погибло руководство МВД – министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.



По словам правоохранителей, пока ни подтверждения, ни опровержения версии относительно возможного теракта или покушения на государственных деятелей нет. Если на это будут основания, то СБУ будет расследовать это дело по соответствующему уголовному производству.

В Воздушных силах рассказали, что произошло падение вертолета Super Puma, которое передавали французские партнеры.

Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах 18 января.

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