Падение вертолета в Броварах: Шмигаль призвал избегать спекуляций и теорий трагедии

Правительство на внеочередном заседании создало специальную рабочую группу, которая будет контролировать расследование трагедии в Броварах.

Сегодня, 18 января, в связи с трагедией, которая произошла утром в Броварах Киевской области, правительство Украины собралось на внеочередное заседание. Чиновники минутой молчания почтили память всех погибших в катастрофе.

Об этом сообщается на канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

В ходе заседания глава правительства отметил, что расследование трагедии займет некоторое время.

"И поэтому мы призываем избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов. Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, детально выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим", – сказал Шмигаль.

Кабмин поручил в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая будет контролировать расследование трагедии в Броварах. В состав группы войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

Авиакатастрофа в Броварах

В среду утром, 18 января, в Броварах под Киевом рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них — 1 ребенок.

В том числе погибло руководство МВД: министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Они летели в Харьков.

СБУ начала производство по падению вертолета в Броварах. В настоящее время рассматривается несколько версий.

Правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел после гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах 18 января.

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