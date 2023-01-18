Падение вертолета в Броварах: Шмыгаль поручил создать спецгруппу для расследования трагедии

Шмыгаль говорит, что гибель Монастырского, Енина и Лубковича – это потеря для правительственной команды и всего государства.

Премьер Денис Шмыгаль прокомментировал трагедию с падением вертолета в Броварах, в результате которой погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых руководство МВД.

Свое заявление премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в Телеграмме.

Глава правительства подтвердил гибель главы МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича. Отметив, что это большая потеря правительственной команды и всего государства.

Шмыгаль выразил соболезнования семьям всех погибших и поручил создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии.

"Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета по меньшей мере 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства. Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии", — говорится в его сообщении.

В Броварах погибли глава МВС Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв. Глава ОВА сообщил, что рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал о деталях катастрофы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате падения вертолета 18 января погибло руководство МВД.

По состоянию на 10.30 известно о 18 погибших, среди которых 3 детей. Сообщается о по меньшей мере 29 раненых, в том числе 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета. В настоящее время на месте трагедии работают следователи и эксперты. Костин подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.

По словам правоохранителей, пока ни подтверждения, ни опровержения версии относительно возможного теракта или покушения на государственных деятелей нет. Если на это будут основания, то СБУ будет расследовать это дело по соответствующему уголовному производству.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что сейчас о причинах падения вертолета говорить рано, есть несколько факторов, из-за которых может произойти катастрофа.

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