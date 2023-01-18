Падение вертолета в Броварах взялась расследовать СБУ: названы несколько версий трагедии

Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты.

СБУ начала производство по падению вертолета в Броварах, в результате чего погибли 16 человек, среди которых трое детей, а также глава МВД, его заместитель и госсекретарь. В настоящее время рассматривается несколько версий.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области рассматривают следующие версии трагедии: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

СБУ проводит комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

Падение вертолета в Броварах

Утром 18 января в Броварах на Киевщине рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники заведения. Сразу после этого их эвакуировали.

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По последним данным, известно о 16 погибших, среди которых 3 детей. В медучреждениях находятся 30 раненых, в том числе 12 детей.

В ГСЧС сообщили, что разбился их вертолет ЕС-225 (бортовый номер 54). Он повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате падения вертолета погибло руководство МВД. В частности, погибли министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Лубкович.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ во взаимодействии с Нацполицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

Все обстоятельства аварии будут подробно расследованы – для этого создают специальную группу, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета. Он подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.

Смерть руководства МВД – тяжелая потеря, но заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Министерство работает в штатном режиме и продолжает обеспечивать безопасность в городах и на оборонных рубежах нашей страны. Временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет один из заместителей Монастырского.

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