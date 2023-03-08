Падение ВВП Украины в феврале: Минэкономики оценило ситуацию

В феврале 2023 г. падение ВВП Украины составило 26% (±2%). Министерство экономики Украины оценило это, как лучше показателя января — 32% (±2%).

Об этом свидетельствуют оперативные оценки Минэкономики, а также заявление первого вицепремьера, министерки экономики Украины Юлии Свириденко.

"В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря возобновлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля. Выигранная Украиной "энергетическая война" добавила оптимизма бизнеса, улучшившего свои настроения деятельность. В целом, экономический фронт держится — экономика продолжает функционировать, адаптироваться, восстанавливаться", — сказала первая вице-премьер, министерша экономики Украины Юлия Свириденко

По информации Свириденко, в феврале 2023 по сравнению с январем того же года несколько ситуация в промышленности Украины. Это произошло благодаря снижению давления дефицита электроэнергии, с учетом запуска в работу 9 атомных блоков.

Также в феврале ракетные удары по украинским объектам электроэнергетики были нанесены менее чем в январе текущего года, а их негативное влияние еще и нивелировалось большей адаптивностью производителей.

"По оценкам Минэкономики, улучшается ситуация во многих отраслях экономики. Так, в транспортной сфере произошло постепенное возобновление активности по всем ключевым видам транспорта, кроме авиаперевозок, деятельность которых не осуществляется через военные действия.

В Минэкономики заверили об улучшении ситуации в с/х отрасли. В частности животноводство постепенно адаптируется к сложным условиям функционирования.

"В регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий, существенно улучшились ожидания деловой активности сферы торговли, чувствительной к изменениям спроса", — заявили в министерстве.

Более того, пока постепенно улучшается ситуация и в строительной сфере.

"Это произошло из-за того, что на деоккупированных территориях активизируются строительные работы, в том числе по восстановлению разрушенных или поврежденных жилых, производственных, а также инфраструктурных объектов", — пояснили в Минэкономики.

Добавим, что полноценное обновление экономики Украины ожидается в следующих годах. Об этом говорилось в прогнозах НБУ, где было отмечено, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году — еще на 6,4%.

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