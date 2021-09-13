Паэлья с золотистым стафилококком: стала известна причина массового отравления детей в Хмельницком

Паэлья с золотистым стафилококком: стала известна причина массового отравления детей в Хмельницком

У четырех работников кухни в учебном заведении выявлен возбудитель инфекции.

Массовое заболевание более 90 детей в учебном заведении в Хмельницком было вызвано употреблением блюд с возбудителем инфекции — золотистым стафилококком.

Об этом сообщили в понедельник, 13 сентября, в пресс-службе Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Хмельницкие медики напомнили, что в период с 8 по 10 сентября за экстренной медицинской помощью с признаками пищевой токсикоинфекции и гастроэнтероколитов обратились 93 человека.

"Заболели 92 ребенка младших классов НПО № 1 и 1 мама, которая заразилась контактно-бытовым путем от своего больного ребенка", — говорится в сообщении.

Как показали результаты анализов, у 4 работников персонала пищеблока был обнаружен золотистый стафилококк, который вызвал кишечную инфекцию.

"Во время приготовления пищи произошло обсеменение сырья и продуктов: из 12 образцов пищевых продуктов в 3 блюдах — золотистый стафилококк (паэлья, шницель и другие); с 60 смывов в 27 образцах — золотистый стафилококк ", — уточнили медики.

Сейчас среди тех, кто стал жертвой инфекции, 15 лечатся в Хмельницкой инфекционной больницы (14 детей, 1 взрослый) и 78 проходят лечение амбулаторно.

Напомним, ранее в Винницкой области в результате отравления умерли двое сестер в возрасте 4 и 13 лет.

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