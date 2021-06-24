Пахло горелым, пассажиры надевали кислородные маски: самолет "Киев-Батуми" сломался сразу после взлета (видео)

Пассажиры в Сети пишут, что им во время полета сообщили о возможной о разгерметизации салона.

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ421 по маршруту "Киев-Батуми", вернулся в аэропорт "Борисполь". В компании SkyUp сообщили, что это произошло "из-за нештатной ситуации".

Об этом SkyUp сообщила в Facebook.

"Мы заботимся о безопасности пассажиров, после возникновения нештатной ситуации на борту опытный экипаж согласно международным правилам вернулся в ближайший аэропорт", — сообщили в SkyUp.

В авиакомпании также заверили, что пассажиры вылетят в Батуми другим самолетом, а этот проверят технические специалисты. Также в SkyUp добавили, что обеспечивают пассажиров напитками и питанием.

Зато в комментариях под информацией пассажиры рейса "Киев-Батуми" рассказывают о пережитом. По их словам, в салоне самолета пахло горелым, а им сообщили о возможной разгерметизации салона. Также пассажиры опубликовали видео, на которых видно, что люди одеты в кислородные маски.

Самолет компании SkyUp "Киев-Батуми" после взлета из-за аварийной ситуации вернулся в аэропорт: появились видео из салона

"Прекратила работать система кондиционирования воздуха. По салону распространился сильный запах. Пахло горелой изоляцией", — пишет один из пассажиров самолета. Впоследствии мужчина добавил, что он с женой отказались от полета из-за страха за свою жизнь.

Другая пассажирка в комментариях сообщает, что информация об обеспечении пищей не соответствует действительности.

Напомним, в аэропорту Одессы экстренно посадили пассажирский самолет.

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