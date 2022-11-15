"Пахнет не от солдата, а от презирающих его": Кулеба отреагировал на историю с военным, которого выгнали в тамбур

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что проблема не в солдате, а в неуважении к военнослужащим.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на скандал с украинским военным, который возвращался поездом в Киев, и которого выпроводили из вагона попутчики из-за якобы неприятного запаха.

Своего мнения глава МИД высказал на своей странице в Сети.

"История украинского солдата, которого оскорбили в поезде из-за якобы плохого запаха, напомнила мне другую историю. В 2008 году я летел внутренним рейсом в США между двумя штатами. Когда все заняли свои места, стюардесса объявила: “Уважаемые пассажиры, сегодня с нами на борту находятся четверо военных, которые возвращаются домой с войны. Давайте поблагодарим их за их службу, поздравив аплодисментами". Весь самолет аплодировал. Это был очень человечный жест благодарности. Скорее всего, они возвращались в то время из Ирака. Но даже разное отношение в американском обществе к той войне не повлияло на уважение к военным", — написал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что правильно, что солдат заслуживает уважения безотносительно к любому контексту — политике, социальному статусу, культурным, эстетическим или ароматическим убеждениям, а в Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, если ты украинец и это украинский солдат.

"Сложно установить все детали этой истории, но прочитав все, что сейчас о ней известно, выражаю свою благодарность и уважение украинскому солдату Виктору Ивановичу Якименко. Я желаю ему хорошо провести отпуск с родными, к которым он вернулся с Донбасса. Именно благодаря им мы все живем в свободной и независимой Украине, и те, кто попался на его пути в этом поезде и не прошел тест на обычное человеческое достоинство и благодарность, забыли, что тоже ездят в поезде благодаря им, причем работники УЗ себя повели профессионально всего, проблема отнюдь не в них, а как раз в соседях военного, которым что-то там якобы "пахло". Пахнет не от солдата, а от тех, кто его презирает", — считает Кулеба.

Он добавил, что в Украине нужно воспитать такое же уважение к военным, как это делают в США.

Напомним, что в поезде в Киев произошел скандал. Военнослужащий ВСУ, возвращавшийся из Донетчины в столицу в отпуск, соседи в вагоне выгнали в тамбур, якобы из-за плохого запаха. :Защитник ехал к месту назначения, стоя в тамбуре 7 часов.

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