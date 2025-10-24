Пахомов: история о моем «задержании» — фейк, а НАБУ оказывает давление на обновляющий Укрзализныцу бизнес

Руслан Пахомов

Украинский предприниматель

заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины оказывает давление на бизнес, лишивший Укрзализныцю зависимости от российских технологий.

Об этом он написал в своем сообщении в Facebook .

По словам Пахомова, только в этом месяце на Укрзализныце произошло более десятка лестницы подвижного состава с рельсов. Он отмечает, что большинство инцидентов общество не узнает, поскольку информацию, по его словам, сознательно скрывают. Предприниматель считает, что железнодорожная инфраструктура сейчас находится в критическом состоянии из-за многолетней халатности и использования оборудования российского производства. Даже после 2014 года, утверждает он, ремонт и гарантийное обслуживание производились через украинскую прокси-компанию, работавшую с российскими поставщиками.

Пахомов объясняет, что в 2022 году группа украинских инженеров инициировала создание собственной диагностической экосистемы для путей. В 2023 году появился полноценный украинский продукт, который прошел все испытания в Укрзализныце и доказал эффективность. Он подчеркивает, что разработку провели без привлечения средств госбюджета. Через год новое оборудование начало заменять старые российские приборы, было оснащено GPS и передавало данные напрямую на сервер, исключая возможность фальсификаций.

Именно после этого, по его словам, партнерам компании пришли детективы НАБУ. Обыски проходили с грубыми нарушениями — телефоны изымали без описания, документы забирали пакетами, не объясняя мотивы действий. Пахомов сравнивает эту ситуацию с кейсом Archer, когда украинская компания, разрабатывавшая продукцию для военных, также обвинялась без доказательств.

Он считает, что антикоррупционные органы фактически преследуют не злоупотребляющих, а тех, кто устранил российское влияние из критической инфраструктуры. По мнению предпринимателя, НАБУ дискредитирует проект, сам по себе антикоррупционный, ведь новые приборы способны показать реальное состояние путей и разоблачить тех, кто годами разворовывал миллиарды на ремонтах.

Далее события приобрели личный характер. Пахомов рассказал, что в прошлый четверг, во время плановой встречи в Офисе Генерального прокурора, детективы НАБУ провели обыск его автомобиля прямо под стенами здания. Через час после этого десятки российских медиа распространили фейковую новость о его «задержании». Предприниматель убежден, что время и место акции были выбраны сознательно.

Он сообщил, что его команда провела собственное расследование и установила, что фейк сначала появился в телеграмм-каналах, затем был подхвачен российскими СМИ и рядом мелких заказных ресурсов в Украине. По словам Пахомова, все выглядело как спланированная информационная атака: телеграмма-каналы запускают историю, российские медиа ее разгоняют, а дальше формируется цепь цитирований и волна слухов. Он также отметил, что в тот же день некоторые ресурсы предложили «платно разместить опровержение».

Предприниматель называет такие действия «демонстрацией страха системы перед изменениями» и добавляет, что после своего публичного обращения ждет нового давления: больше фейков, извращений и манипуляций. По его мнению, молчать означает разрешать давление на украинский бизнес стать новой нормой.

Пахомов отмечает, что все это не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией, ведь настоящей целью таких действий является сохранение старых схем и подавление инициатив, которые могут изменить систему.

