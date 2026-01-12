"Пакунок малюка" 2026: что нового получат родители новорожденных

Пакет малыша / © zoda.gov.ua

В 2026 году молодые родители получат обновленный «Пакунок малюка" с дополнительным информационным материалом о Календаре прививок, что поможет эффективно планировать вакцинацию и следить за здоровьем новорожденных.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В новом «Пакуноке малюка» будут включены подробные материалы, объясняющие, в каком возрасте и какую именно вакцину необходимо вводить ребенку, а также как правильно организовывать визиты к педиатру. По данным Минздрава, первые месяцы жизни ребенка являются критически важными для принятия правильных решений относительно здоровья, а проверенная информация помогает снизить тревожность родителей и предотвратить распространение дезинформации.

В обновленном Календаре прививок указано, что процесс вакцинации начинается еще в роддоме. Например, прививки против туберкулеза (БЦЖ) проводится в течение первых 24 часов после рождения. Это позволяет мамам и новорожденным раньше выписываться домой, если их состояние здоровья удовлетворительное.

Дальнейший график вакцинации предусматривает

2 месяца — первая доза инактивированной вакцины против полиомиелита и комбинированной вакцины против гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка и Hib-инфекции;

4, 6 и 18 месяцев — следующие этапы прививок;

1 год и 4 года — вакцинация против кори, паротита и краснухи (КПК).

Минздрав отмечает, что вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты детей от серьезных инфекционных болезней. Предоставление актуальной информации в «Пакунок малюка» будет способствовать повышению уровня осведомленности родителей и поможет обеспечить здоровье новорожденных в первые годы жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство приняло постановление о возобновлении денежной компенсации за «Пакунок малюка", которая была приостановлена от 1 января 2025 года.